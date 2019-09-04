2019-09-04T13:40:22+03:00
Общество

Новейший круизный лайнер спустят на воду в Нижнем Новгороде

Мероприятие начнется в одиннадцать часов утра 11 сентября
Валерия ГРОМОВА
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11 сентября 2019 года на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде состоится церемония спуска на воду первого круизного лайнера проекта PV300 «Мустай Карим». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Мероприятие начнется в одиннадцать часов утра. На нем будут присутствовать руководство и представители власти, Объединенной судостроительной корпорации, компании-заказчика и изготовителя.

Напомним, теплоход строится на «Красном Сормове» уже более двух с половиной лет. Он станет первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет. Лайнер сможет плавать на дистанцию в шесть тысяч километров. На нем поместятся 342 пассажира, для которых созданы 169 кают класса «Стандарт» и две каюты «Люкс». Район плавания: внутренние водные пути Российской Федерации и морские районы, в соответствии с классом судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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