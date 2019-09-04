Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев занялся дронами

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-04T12:46:53+03:00

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Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев стал преседателем Совета директоров компании «Аэромакс», которая занимается развитием гражданских беспилотных проектов. Соответствующая информация размещена на сайте центра.

Компания занимается мониторингом объектов, аэрофотосъемкой, лазерным сканированием и внедрением геоаналитических систем.

Напомним, Валерий Шанцев ушел с поста главы Нижегородской области в конце сентября 2017 года. Практически сразу же стало известно, что на пенсию он уходить не собирается. Через несколько месяцев он вошел в совет директоров ПАО «Транснефть»: решение о его назначении было принято 29 декабря.

В апреле прошлого года стало известно, что Шанцев стал генеральным директором московского хоккейного клуба «Динамо», а затем вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU