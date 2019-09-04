Почти тысяча новых рабочих мест появится на промышленных предприятиях до конца 2020 года

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-04T12:20:32+03:00

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Почти тысяча новых рабочих мест появится в Нижегородской области до конца 2020 года на предприятиях, вовлеченных в программу повышения производительности труда. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2019 году в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» вошли более 50 компаний, а объемы производства выросли до 12,5 раз.

- Важно, что благодаря повышению конкурентоспособности нижегородские предприятия – участники проекта смогли получить дополнительные заказы, - подчеркнул Людлин.

Кроме того, планируется, что в этом году рост заказов вырастет до 20 миллиардов рублей, в связи с чем и появятся новые рабочие места.

По данным министерства промышленности, среди предприятий, где откроются вакансии, - бумкомбинат «Волга», «ТИКО Пластик», «Континент Электротехсервис», «Волгастальпроект» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU