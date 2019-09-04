2019-09-04T12:20:32+03:00
Общество

Почти тысяча новых рабочих мест появится на промышленных предприятиях до конца 2020 года

Их планируют открыть предприятия – участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почти тысяча новых рабочих мест появится в Нижегородской области до конца 2020 года на предприятиях, вовлеченных в программу повышения производительности труда. Об этом со ссылкой на вице-губернатора Евгения Люлина сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2019 году в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» вошли более 50 компаний, а объемы производства выросли до 12,5 раз.

- Важно, что благодаря повышению конкурентоспособности нижегородские предприятия – участники проекта смогли получить дополнительные заказы, - подчеркнул Людлин.

Кроме того, планируется, что в этом году рост заказов вырастет до 20 миллиардов рублей, в связи с чем и появятся новые рабочие места.

По данным министерства промышленности, среди предприятий, где откроются вакансии, - бумкомбинат «Волга», «ТИКО Пластик», «Континент Электротехсервис», «Волгастальпроект» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новейший круизный лайнер спустят на воду в Нижнем Новгороде
Товарооборот Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 56,3%
Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев занялся дронами
Приговор в отношении экс-главы администрации Кстовского района вступил в законную силу
Тяжелобольного шестилетнего ребенка доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС
Глеб Никитин провел совещание на месте строительства дороги Неклюдово-Золотово
Нижегородские школьники посетили экологическую экскурсию по деревьям-памятникам
Ремонт автодороги Павлово - Сосновское - Лесуново - Мухтолово - Саконы завершен
Глеб Никитин примет участие в Восточном экономическом форуме
Выставка молодых независимых художников пройдет в «Маяке» на Нижневолжской набережной
Ипотека ВТБ доступна клиентам Саровбизнесбанка
Благотворительная акция «Под флагом Добра!» пройдёт в Кстове 6 сентября
УФСБ поймало на взятке представителя Минобороны в Нижегородской области
«Ижавиа» запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Ереван и Баку
Нижегородское «Торпедо» уступило московскому «Динамо» в первом матче нового сезона КХЛ
Госдолг Нижегородской области снизился на 14,2 миллиарда рублей
В Семеновской ЦРБ завершились ремонтные работы
Огромная несанкционированная свалка обнаружена в парке Станкозавода