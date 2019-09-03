Нижегородские школьники посетили экологическую экскурсию по деревьям-памятникам

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-03T16:33:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 3 сентября, в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Экология» прошла экологическая экскурсия по деревьям-памятникам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Учащиеся лицея №28 узнали про историю деревьев-памятником, их уникальности и о том, почему важно их сохранять. Они увидели колючую ель во дворе дома на улице Короленко, где жил известный писатель Максим Горький. Рост дерева достигает 20 метров. Также ребятам рассказали о двух деревьях маньчжурского ореха на улице Новой. Они были посажены жителями дома в 1950 году небольшими саженцами. Сейчас их высота выше 20 метров.

В завершении экскурсии ребята увидели 300-летний дуб. Всего же, по словам егеря ГБУ «Экология региона» Алексея Целоухова, в Нижнем Новгороде есть 13 деревьев-памятников. Они расположены практически во всех районах города, но большая часть – в Нижегородском.

ИСТОЧНИК KP.RU