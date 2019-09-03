Выставка молодых независимых художников пройдет в «Маяке» на Нижневолжской набережной

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-03T14:04:41+03:00

Там будет представлено около 100 работ молодых авторов

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В ближайшую субботу, 7 сентября 2019 года, в здании бывшей фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде откроется выставка молодых независимых нижегородских художников «БезОправданий» (6+). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Посмотреть более 100 работ молодых авторов можно будет до 10 сентября включительно.

- В стенах здания, прошлое которого уже не актуально, молодые художники размышляют о современном патриотизме и вечных ценностях, поднимают темы рециклинга и техногенеза, ищут новый язык самовыражения. В едином пространстве выставочного зала сосуществуют произведения реалистического направления, экспрессии, стрит-арта, а также пространственные композиции. Экспозиция уже сама по себе отображает ситуацию в независимом искусстве региональной России, - рассказали организаторы выставки.

Всего будет представлено около 100 работ молодых авторов (живопись, инсталляции).

Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU