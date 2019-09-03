Благотворительная акция «Под флагом Добра!» пройдёт в Кстове 6 сентября

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-03T13:15:06+03:00

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В пятницу, 6 сентября 2019 года, на стадионе «Нефтехимик» в Кстове состоится необычный футбольный матч между командами правительства Нижегородской области и российскими звездами. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На поле выйдет команда «Старко» из Москвы, за которую сыграют Иракли, Пьер Нарцисс, Виктор Зинчук, Михаил Гребенщиков, Александр Шевченко, Дмитрий Белоцерковский и Денис Гладкий. Матч будет проходить в рамках акции «Под флагом Добра!», которая проводится в Кстове уже во второй раз. Впервые звезды эстрады приезжали в Нижегородскую область четыре года назад.

Начало игры – в 16:00. После матча на стадионе пройдет концерт. А деньги, вырученные во время мероприятия, пойдут на помощь Артему Вознесенскому, которому необходима пересадка костного мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU