УФСБ поймало на взятке представителя Минобороны в Нижегородской области
Управление ФСБ РФ по Нижегородской области поймало на взятке начальника одного из военных представительств Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас военный следственный отдел расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Получение взятки». Согласно информации, в течение полутора лет военнослужащий ежемесячно получал деньги на банковскую карту от генерального директора коммерческой организации, поставляющей продукцию в рамках госконтракта в сфере оборонного заказа. За это время он присвоил себе не менее полумиллиона рублей.
Мужчину задержали 11 июля, когда он в салоне своего автомобиля взял у этого же гендиректора 155 тысяч рублей. После того, как деньги оказались у него в руках, сотрудники \ УФСБ по Нижегородской области арестовали представителя министерства обороны.
ИСТОЧНИК KP.RU