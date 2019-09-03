УФСБ поймало на взятке представителя Минобороны в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-03T13:00:11+03:00

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Управление ФСБ РФ по Нижегородской области поймало на взятке начальника одного из военных представительств Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас военный следственный отдел расследует уголовное дело, возбужденное по статье «Получение взятки». Согласно информации, в течение полутора лет военнослужащий ежемесячно получал деньги на банковскую карту от генерального директора коммерческой организации, поставляющей продукцию в рамках госконтракта в сфере оборонного заказа. За это время он присвоил себе не менее полумиллиона рублей.

Мужчину задержали 11 июля, когда он в салоне своего автомобиля взял у этого же гендиректора 155 тысяч рублей. После того, как деньги оказались у него в руках, сотрудники \ УФСБ по Нижегородской области арестовали представителя министерства обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU