«Ижавиа» запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Ереван и Баку

3 Сент. 11:46 2019-09-03T11:46:31+03:00

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Новые направления появятся в расписании международного аэропорта «Стригино» в столице Приволжья. В скором времени из Нижнего Новгорода можно будет полететь в Баку (Азербайджан) и Ереван (Армения). Соответствующий приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2019 года опубликован на сайте Росавиации.

Рейсы Нижний Новгород - Баку и Нижний Новгород - Ереван будут выполняться два раза в неделю. По каким именно дням, не уточняется. Также неизвестно, когда запланированы первые вылеты.

Добавим, что «Ижавиа» - единственный государственный авиаперевозчик Приволжского федерального округа. Авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Ижевске, выполняет рейсы по всей стране - на европейской части России от Санкт-Петербурга до Сочи и Анапы, на севере - до Мыса Каменного, Якутска и Игарки, на востоке - до Петропавловска-Камчатского, Хабаровска и Владивостока. Основа воздушного парка компании - самолеты Як-42.

ИСТОЧНИК KP.RU