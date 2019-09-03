Госдолг Нижегородской области снизился на 14,2 миллиарда рублей

3 Сент. 10:35 2019-09-03T10:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2019 года государственный долг Нижегородской области снизился на 14,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов региона.

По данным на первые дни сентября, объем государственного долга составляет 60,8 миллиарда рублей. В августе он был на два миллиарда больше. А с начала года объем снизился, что связано с погашением кредитов коммерческих банков, уменьшением объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

Сейчас 0,3% в структуре долга занимают госгарантии, 66,9% - государственные ценные бумаги, 32,8% - бюджетные кредиты, полученные из бюджета Российской Федерации. Кредитов коммерческих банков нет.

Эксперты прогнозируют, что на начало 2020 года госдолг будет на уровне января 2019 года и составит 75,05 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU