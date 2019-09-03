В Семеновской ЦРБ завершились ремонтные работы
В Семеновской центральной районной больнице завершились ремонтные работы, которые проводились в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Рабочие обновили детскую консультацию. Теперь там есть новая регистратура, отдельное картохранилище, информационное табло, call-центр, зоны комфортного пребывания пациентов и ярко оформленный детский уголок.
По словам главного врача Петра Скуднякова, также был выполнен ремонт входной группы с колясочной, инженерной инфраструктуры, отопления внутренней сети, произведен косметический ремонт кабинетов специалистов, закуплена новая мебель и столы с обогревом для новорожденных. Теперь каждый из 8808 детей, проживающих в районе, смогут получить высококачественную медицинскую помощь.
Уже закуплено новое оборудование, а уже в сентябре будет установлен новый аппарат УЗИ.
ИСТОЧНИК KP.RU