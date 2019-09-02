Огромная несанкционированная свалка обнаружена в парке Станкозавода

СЕГОДНЯ 17:25 2019-09-02T17:36:00+03:00

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Сравнимую по масштабам экологического вреда с Шуваловской несанкционированную свалку обнаружили в ходе совместного рейда прокуратуры Ленинского района, АТИ и администрации Ленинского района в парке Станкозавода в Нижнем Новгороде. Свалка находится на берегу речки Борзовка и появилась там предположительно еще в советские времена, сообщает «НТА-Приволжье».

Свалка состоит из бытового и строительного мусора. Ее протяженность составляет несколько десятков метров и, по мнению участников рейда, ее можно смело сравнить с Шуваловской свалкой, которая также находится в Ленинском районе. Тем не менее до сих пор об этой свалке ничего не было известно.

- Мы составим акт осмотра, и эта свалка будет внесена в реестр несанкционированных свалок по Ленинскому району. Тогда мы будем запрашивать у бюджета города, чтобы нам выделялось финансирование на рекультивацию и уборку данной свалки, - сообщил Виктор Данилов.

ИСТОЧНИК KP.RU