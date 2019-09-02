2019-09-02T17:23:33+03:00
Спорт

Нижегородские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по прыжкам на батуте и двойном минитрампе

Состязания проходили в Санкт-Петербурге с 29 августа по 1 сентября
Валерия ГРОМОВА
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Пятеро нижегородских спортсменов завоевали призовые места на всероссийских соревнований «Памяти жертв блокады Ленинграда» по прыжкам на батуте и двойном минитрампе. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, состязания проходили в Санкт-Петербурге с 29 августа по 1 сентября.

Так, Никита Федотов занял первое место среди мужчин, выполнив норматив мастера спорта России. Среди юниора серебро взял Его Латухин, а победительницей среди юниорок стала Олеся Молянова. Она тоже выполнила норматив мастера спорта России.

Среди юношей Всеволод Шабанов выиграл серебряную медаль и выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а среди девушек третье место завоевала Софья Пальманова.

Всего в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 11 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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