2019-09-02T17:02:43+03:00
Общество

66 нижегородцев заплатят штрафы за парковку на газонах

Каждому из них грозит до 60 тысяч рублей
Валерия ГРОМОВА
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За минувшую неделю управление административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода составило 66 протоколов по факту нарушений в размещении автомобилей. Теперь каждый водитель, припарковавший машину на газоне, должен заплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Так, размещение транспортных средств на газонах влечет для граждан штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, а для юридических лиц– 30-60 тысяч рублей.

Сейчас нарушителей ловят по городу каждый день. В основном жалобы присылают неравнодушные нижегородцы. Процедура нарушителей выглядит так: инспектор фотографирует государственный номер машины и само нарушение, так, чтобы в кадр попал и бордюрный камень, и газон. Затем составляется акт и отправляется запрос в ГИБДД. Как только устанавливается собственник, на него заводят протокол.

КОНКРЕТНО

Чтобы сообщить о нарушениях, нужно прислать на электронный адрес АТИ (ati_nn@inbox.ru) фотографию государственного номера транспортного средства и само нарушение с отображением даты и времени съемки и указанием места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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