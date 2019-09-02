Рецидивист из Нижнего Новгорода до смерти забил незнакомца ножом

СЕГОДНЯ 16:41 2019-09-02T16:41:40+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего жителя Автозаводского района, который подозревается в совершении убийства. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел около десяти часов вечера 31 августа. В одном из дворов на Малышевской улице в Нижнем Новгороде между неустановленным мужчиной и подозреваемым произошел конфликт на почве личных неприязней. В ходе потасовки нижегородец несколько раз ударил незнакомца ножом в область груди. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Специалистам удалось установить личность погибшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. А 43-летнему мужчине уже предъявлено обвинение.

Нижегородец полностью признал свою вину. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Отмечается, что он уже был судим за совершение корыстно-насильственных преступлений.Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU