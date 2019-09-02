Более 14,5 тысяч первоклассников отправились в школы Нижнего Новгорода в этом году

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-02T16:31:14+03:00

Всего же второго сентября за парты сели более 130,5 тысяч нижегородцев

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 2 сентября, в нижегородские школы пошли более 14,5 тысяч первоклашек. Об этом заявил мэр Владимир Панов во время проверки классов в отремонтированной школе №77, сообщает пресс-служба городской администрации.

Во время обхода директор учреждения Светлана Хохлова попросила Панова помочь с ремонтом спортзала. Градоначальник пообещал оказать финансовую поддержку.

- Сделать полноценный ремонт зала в этом году во время учебного процесса будет невозможно, поэтому мы постараемся заняться этим в следующее лето, - резюмировал он.

По словам Панова, в этом году в школах Нижнего Новгорода будут учиться более 130,5 тысяч учеников.

Ранее мы сообщали, что до 2023 года в приволжской столице построят девять новых школ: в восьмом микрорайоне «Верхние Печеры», по улице Ухтомского, 90, в микрорайоне «Цветы», в границах улиц Машинная и Победная, в микрорайоне «Мончегорский», в микрорайоне «Бурнаковская низина», в микрорайоне «Гагаринские высоты», пристрой к школе № 117 в Сормовском районе и корпус школы № 97 по улице Июльских дней.

ИСТОЧНИК KP.RU