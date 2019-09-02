2019-09-02T15:43:19+03:00
Общество

Глеб Никитин: «В Нижегородской области создаются условия, чтобы талантливая молодежь оставалась на родине»

Губернатор принял участие в торжественной линейке в лицее-интернате
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 2 сентября, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в торжественной линейке, посвященной Первому сентября, в лицее-интернате «Центр одаренных детей». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, на сегодняшний день в Нижегородской области создаются все необходимые условия для того, чтобы талантливая молодежь после окончания обучения оставалась работать на роде.

- Я считаю, что очень амбициозная и важная цель, которую нужно ставить перед собой - возрождать и развивать свой край, Нижегородскую область. Регион нуждается в вас! – подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в Центре одаренных детей учатся лидеры, которые могут внести положительные изменения в будущее региона.

- Хотелось бы, чтобы сегодня в этом зале было как можно больше людей, которые станут по-настоящему значимыми для Нижегородской области, - подытожил Глеб Никитин.

Глава региона пожелал ребятам успехов и достижений в учебе, а также поблагодарил преподавателей за их труд и отличные показатели ЦОДа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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