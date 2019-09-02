2019-09-02T15:31:03+03:00
Общество

Фестиваль «Приволжский штандарт» пройдет в Нижнем Новгороде 14 и 15 сентября

Мероприятие состоится на территории музея-заповедника «Щелоковский хутор»
Валерия ГРОМОВА
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В следующие выходные, 14 и 15 сентября, на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» в Нижнем Новгороде пройдет XII ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции «Приволжский штандарт». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Гости смогут посмотреть выступления конных и пеших воинов, посетить ярмарку средневековых товаров и народных промыслов. Кроме того, организаторы приглашают всех желающих на мастер-классы, где можно обучиться средневековым ремеслам и историческим танцам. Для детей проведут игры и конкурсы.

Музыкальный хедлайнер – исполнители средневековой музыки и каверов рок-хитов – группа LaVerden из Тулы. На фестиваль приедут представители клубов исторической реконструкции и исторического фехтования из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Павлово, Арзамаса, Богородска, Чебоксар, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Перми и Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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