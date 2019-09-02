2019-09-02T14:35:03+03:00
Звезды

Нижегородцы смогут посетить кинофестиваль «Нижегородский кинограф»

Во всех фильмах, подготовленных к показу, принимали участие нижегородцы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В сентябре сразу на нескольких площадках Нижнего Новгорода и Нижегородской области пройдет VI ежегодный фестиваль «Нижегородский кинограф» (16+). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Главной идеей фестиваля является популяризация российского кино, - рассказывают организаторы. – При этом должен быть подчеркнут вклад нашего региона в отечественную культуру. Во всех подготовленных к показу фильмах принимали участие нижегородцы – в качестве режиссеров, композиторов и актеров.

В связи с тем, что здание центра культуры «Рекорд» закрыто на ремонт до конца 2019 года, фестиваль будет проводиться на других площадках Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Главными площадками станут «Кинофактура» (улица Варварская, 32) и Центр правовой и деловой информации (проспект Кирова, 6).

Кроме того, некоторые фильмы будут демонстрироваться в районных кинозалах, созданных при поддержке Фонда кино. Они с этого года создаются в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. До конца года в Нижегородской области будут открыты еще два таких кинозала – в Выксе и Навашине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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