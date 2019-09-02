Больше 10 миллионов рублей заработала предпринимательница на незаконной транспортировке ртутных ламп

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-02T14:16:16+03:00

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Жительницу Арзамаса Алевтину Вахрамееву (имя героини изменено – прим. Ред.) заподозрили в незаконной предпринимательской деятельности. Рапорт об этом местный участковый написал еще в декабре 2017 года.

- В ходе проверки было установлено, что в период с 1 июля 2016 года по 20 июля 2017 года женщина, являясь генеральным директором небольшой фирмы, без специального разрешения занималась предпринимательской деятельностью, связанной с транспортировкой отходов первого и второго классов опасности. Среди них были ртутные лампы и аккумуляторы. Между тем, такая деятельность подлежит обязательному лицензированию.

Учитывая, что у женщины не было специального разрешения, следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». В ходе расследования было установлено, что благодаря этой деятельности женщине удалось заработать больше 10 миллионов рублей. В настоящее время следователи устанавливают все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU