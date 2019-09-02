Нижегородское «Торпедо» сразится с московским «Динамо» в первом матче нового сезона КХЛ

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-02T11:54:52+03:00

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Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал 1 сентября 2019 года. Для нижегородского «Торпедо» он начался с выездной серии игр, первая из которых состоится 2 сентября.

Соперником станет московское «Динамо». Матч начнется в 19:30.

На выездную серию «торпедовцы» отправились следующим составом: вратари Андерс Линдбек и Андрей Тихомиров, защитники Антон Волченков, Чарлз Геноуэй, Георгий Мишарин, Сергей Зборовский, Кирилл Меляков, Михаил Орлов, Денис Баранцев, Артём Аляев и Максим Минеев, нападающие Пол Щехура, Куинтон Хауден, Станислав Бочаров, Михаил Варнаков, Павел Варфоломеев, Антон Шенфельд, Виктор Шахворостов, Кирилл Ураков, Джордан Шрёдер, Даниил Ильин, Данил Веряев, Денис Почивалов, Дамир Жафяров, Сергей Гончарук и Андрей Белевич.

ИСТОЧНИК KP.RU