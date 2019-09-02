2019-09-02T09:34:29+03:00
Общество

Незаконную свалку в Ардатовском районе ликвидируют к 2021 году

Местная администрация обязана избавиться от кучи мусора за полтора года
Валерия ГРОМОВА
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Незаконную свалку рядом с районным поселком Мухтолово в Ардатовском районе Нижегородской области обязаны ликвидировать до 1 января 2021 года. К такому решению пришел суд на рассмотрении иска от местного прокурора.

Речь идет об отходах, которые занимают более тысячи кубических метров территории. Никаких согласований и заключений на размещение этой свалки отсутствуют. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, «нахождение мусора на почвенном покрове является потенциальной угрозой загрязнения земельного участка и грунтовых вод», из-за чего на территории поселка Мухтолово может ухудшиться экологическая обстановка.

Теперь администрация Ардратовского района обязана исполнить решение суда и ликвидировать свалку за полтора года. Вопрос находится на контроле местной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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