В Нижегородской области открылся сезон охоты на лосей

СЕГОДНЯ 20:49 2019-09-01T20:49:37+03:00

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В Нижегородской области 1 сентября открылся сезон охоты на лосей. Он продлится до 30 сентября. В соответствии с законодательством разрешено добывать только взрослых самцов «на реву». Об этом сообщили в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

- Осенняя охота на сохатых одна из самых сложных, ведь чтобы добыть зверя, его еще нужно подманить, - пояснили в госохотнадзоре. - При этом правилами охоты запрещено применение электронных устройств, имитирующих звуки животных.

Известно, что во время «гона» лось может проявлять агрессию. Поэтому новичкам рекомендуется идти на такую охоту только вместе с опытными охотниками. При этом очень важно соблюдать технику безопасности.

В соответствии с правилами, запрещено носить огнестрельное оружие в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За нарушение этого правила грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов. Кроме того, стрелять разрешается только по видимой цели.

ИСТОЧНИК KP.RU