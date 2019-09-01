120 приемок было проведено Фондом капремонта в августе

СЕГОДНЯ 19:47 2019-09-01T19:47:05+03:00

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В августе 2019 года кураторами Фонда капитального ремонта Нижегородской области было проведено 120 комиссионных приемок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Комиссионные приемки касались самых разных видов работ, - говорится в сообщении. – 80 из них были проведены в районах Нижегородской области, а 40 – на территории Нижнего Новгорода.

По данным ведомства, специалистами были приняты 16 систем водоотведения, 14 – холодного водоснабжения, 17 – теплоснабжения и 16 – электроснабжения. Также по решению комиссии были приняты 17 новых лифтов в восьми домах, 15 фасадов и 16 крыш.

- По поручению губернатора Глеба Никитина мы должны завершить все сезонные работы до наступления холодов. И самое главное - жители должны видеть результат и высокое качество проводимых работ, - отметил генеральный директор Фонда капремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк. – Тотальный контроль за подрядчиками позволяет выявить и устранить малейшие несоответствия в их работе.

ИСТОЧНИК KP.RU