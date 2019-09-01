Глеб Никитин поздравил с началом нового учебного года учащихся духовной семинарии

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-01T17:12:59+03:00

По случаю этого праздника в учебном заведении прошло торжественное собрание

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с началом учебного года учащихся Нижегородской духовной семинарии. Торжественное собрание возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Любое образование – это работа над собой, но путь духовного служения – особая задача, особая ответственность, - отметил губернатор Нижегородской области. - По сути, вы не просто получаете знания, образование, а стоите на пути духовного становления и постоянного самосовершенствования.

По словам главы региона, Нижегородскую область невозможно представить без монастырей и духовной семинарии. Она является уникальным учебным учреждением для региона.

- Это уникальное заведение, история которого неразрывно связана с историей Нижнего Новгорода, - сообщил губернатор. - Семинария была основана в 1721 году, когда Нижнему Новгороду было 500 лет. В 2021 году будем отмечать не только 800-летие города, но и 300-летие семинарии.

ИСТОЧНИК KP.RU