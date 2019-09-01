Лучший социальный проект выберут в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-01T10:51:02+03:00

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В Нижнем Новгороде стартовал региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2019». Заявки на конкурс принимаются с 1 сентября по 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Цель конкурса «Лучший социальный проект года» – выявить и поддержать наиболее успешные социальные практики, - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. - Конкурс проводит АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» с 2017 года. За это время для участия в конкурсе было подано около 200 заявок. При этом 40 бизнес-проектов социальной направленности стали победителями регионального этапа и были номинированы на федеральный этап.

По словам министра, сегодня в реестре ЦИСС НО более 1,5 тысяч социально ориентированных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU