СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-01T09:56:34+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Его поздравление сегодня распространила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, - отметил глава региона. - Нефтегазовый сектор занимает в экономике региона огромное место. Профильные организации успешно развиваются, реализуют масштабные инвестиционные проекты, создают новые рабочие места. Сотрудники отрасли продолжают славные традиции, заложенные еще в советские годы. При этом проводятся новые научные исследования и внедряются передовые конструкторские разработки, позволяющие нашей стране сохранять лидирующие позиции в мире по этому направлению!

Губернатор напомнил, насколько этот труд важен для страны и какой самоотдачи он требует. По его словам, на таких предприятиях работают настоящие профессионалы.

- Благодаря вашему труду обеспечивается бесперебойная работа топливноэнергетического комплекса и химической промышленности. Эта работа требуют высокой самоотдачи и квалификации, преданности своему делу, - напомнил Глеб Никитин. - На предприятиях нефтегазового сектора работают настоящие профессионалы, которыми по праву гордится страна. Уверен, что впереди у отрасли большие перспективы! В профессиональный праздник желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия! Пусть выбранное дело приносит только радость!

ИСТОЧНИК KP.RU