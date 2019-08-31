2019-08-31T19:11:19+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Чертаново»

Матч завершился со счетом 0:0
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 31 августа 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел матч 11-ого тура Национальной футбольной лиги. Местный ФК «НН» сражался с московским «Чертаново».

Игра началась в 15:00 и проходила на арене, построенной к Чемпионату мира по футболу. До последней минуты встречи счет так и не был открыт. Команды разошлись на ничье, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

Следующий матч команда сыграет 7 сентября. Соперником станет ФК «Армавир».

Напомним, в начале июля ФК «НН» представил болельщикам десять новых игроков, которые будут выступать за команду в ближайшем сезоне 2019/2020. Итак, состав команды пополнили: вратарь Виталий Шильников, защитники Владимир Хозин, Илья Зуев, Юрий Лебедев, полузащитники Иван Чудин, Александр Сергеев, Павел Комолов, Александр Ставпец, а также нападающие Артем Максименко и Игор Портнягин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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