Школа для участников инициативы «Кадры будущего для регионов» заработает в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 19:37 2019-08-31T19:37:49+03:00

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С 3 по 5 сентября в Нижегородской области будет проходить региональная школа для участников стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках мероприятий ребята посетят тренинги, сформируют собственные проектные команды и проведут экспертизу идей. Для всех участников организуют мастер-класс, спортивные игры и рефлексия по итогам дня по проектным командам.

Напомним, подобная инициатива реализуется с апреля 2019 по апрель 2020 года. Ее партнерами в Нижегородской области являются ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ», ФГУП Российский федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина», АО «Корпорация развития Нижегородской области», союз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области» и региональное объединение работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей».

ИСТОЧНИК KP.RU