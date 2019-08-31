Ярмарки вакансий пройдут в 13 районах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-31T15:29:54+03:00

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Хорошая новость для тех, кто ищет работу. С 3 сентября 2019 года в центрах занятости 13 районов Нижегородской области будут проводиться ярмарки вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В течение трех недель жители Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Вадского, Ветлужского, Вознесенского, Володарского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Лукояновского, Сокольского, Тоншаевского, Шатковского районов, а также Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Навашино смогут прийти в центры занятости населения, где специалисты помогут в поисках работы и расскажут о ситуации на рынке труда.

Такие мероприятия будут проводиться и для тех, кто живет в Нижнем Новгороде. Все желающие смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления резюме и получить консультацию юристов.

Дополнительная информация по телефону: 234-07-27.

ИСТОЧНИК KP.RU