2019-08-31T11:52:44+03:00
Общество

Скончался выдающийся российский ученый Глеб Абакумов

Ему был 81 год
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни скончался академик Российской академии наук, лауреат Государственной премии СССР, научный руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлоорганической химии имени Разуваева РАН Глеб Абакумов.

Свои соболезнования семье выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает пресс-служба регионального правительства.

- Глеб Арсентьевич был человеком, который всецело отдавал себя науке, обладал способностью генерировать прорывные идеи, работать на пределе возможностей, - сказал Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что еще много лет профессиональный труд Абакумова будет служить примером для молодых исследователей.

Редакция «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» также выражает соболезнования близким и родным Глеба Арсентьевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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