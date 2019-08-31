2019-08-31T10:16:54+03:00
Общество

В Нижегородской области снизились цены на баранину, подсолнечное масло и сезонные овощи

Также подешевели сахар, черный чай и ржаной хлеб
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последние дни августа в Нижегородской области снизились цены на баранину, подсолнечное масло и сезонные овощи. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, теперь подсолнечное масло можно купить по цене 95,3 рубля за килограмм вместо 98,3. Снижение составило 3%. На 0,4% подешевела и баранина (цена за килограмм – 480,8 рубля вместо 482,8 рубля).

Также подешевели и сезонные овощи. Например, килограмм картошки можно купить в магазинах за 18,7 рубля вместо 19,5, а килограмм белокочанной капусты – за 22,4 рубля вместо 22,9. Яблоки теперь стоят 95,4 рубля за килограмм, а не 96,7. Цена на морковь составляет 32,01 рубля за килограмм вместо 33,9. А больше всего упала цена на лук – на 9,9% (его можно купить за 30,4 рубля, а не за 33,8).

Кроме того, с 19 августа в регионе снизились средние цены на сахар, черный чай и ржаной хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярмарки вакансий пройдут в 13 районах Нижегородской области
Четырехлетняя девочка попала под колеса легковушки в Сормовском районе
Новый сквер открылся в деревне Березовка Богородского района
Суд обязал вывезти авиабомбы с дзержинского завода «Кристалл» после июньских взрывов
Скончался выдающийся российский ученый Глеб Абакумов
ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Чертаново» 31 августа
На улице Бетанкура возобновили работу пешеходного перехода
Жители Нижнего Новгорода и Арзамаса чаще всего жалуются в соцсетях
На нижегородской телебашне включат праздничную подсветку к молодежному фестивалю «Высота»
Еще два «Поезда здоровья» будут сформированы в Нижегородской области
Автодорогу Лысково – Княгинино отремонтируют до конца октября
Работы по благоустройству сквера Грабина завершены на 98%
Игровой комплекс открыли на улице Сурикова в Нижнем Новгороде
25-летний молодой человек погиб в массовом ДТП в Кстовском районе
«Поезда здоровья» побывали уже в 30 районах Нижегородской области
Похолодание до -3 градусов надвигается на Нижегородскую область
Три модельных библиотеки появятся в Нижегородской области в этом году
Доработанную концепцию благоустройства Большой Покровской улицы планируется представить в сентябре
Тело пенсионерки обнаружено в сгоревшей квартире в Дзержинске
Лучшие врачи Нижегородской области получили награды народной медицинской премии
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двоих тяжелобольных жителей Грозного
78% многоквартирных домов Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Новое удаленное окно МФЦ для бизнеса открылось в Нижнем Новгороде
Благоустройство сквера на улице Прыгунова завершено на 99%
Жители Кудьмы попросили Владимира Панова решить вопрос с передачей 12 домов в муниципальную собственность
23 фасада домов отремонтированы в Нижнем Новгороде
В Нижегородском районе планируется отремонтировать 23 лестницы
Наталья Федичева: «Жители должны сами решать, размещать ли в своем доме кафе или магазин»