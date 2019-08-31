СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-31T10:16:54+03:00

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За последние дни августа в Нижегородской области снизились цены на баранину, подсолнечное масло и сезонные овощи. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, теперь подсолнечное масло можно купить по цене 95,3 рубля за килограмм вместо 98,3. Снижение составило 3%. На 0,4% подешевела и баранина (цена за килограмм – 480,8 рубля вместо 482,8 рубля).

Также подешевели и сезонные овощи. Например, килограмм картошки можно купить в магазинах за 18,7 рубля вместо 19,5, а килограмм белокочанной капусты – за 22,4 рубля вместо 22,9. Яблоки теперь стоят 95,4 рубля за килограмм, а не 96,7. Цена на морковь составляет 32,01 рубля за килограмм вместо 33,9. А больше всего упала цена на лук – на 9,9% (его можно купить за 30,4 рубля, а не за 33,8).

Кроме того, с 19 августа в регионе снизились средние цены на сахар, черный чай и ржаной хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU