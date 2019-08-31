2019-08-31T09:20:44+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Чертаново» 31 августа

Матч начнется в 15:00
Юлия ИСАЕВА
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В последний день лета, 31 августа, в Нижнем Новгороде снова будет большой футбол. Местный клуб ФК «НН» примет в гостях столичное «Чертаново».

Матч 11 тура ФНЛ начнется в 15:00 на стадионе «Нижний Новгород». Предматчевая программа откроется на час раньше – ожидается выступление диджея и группы поддержки. Для болельщиков также будут организованы точки питания и продажи атрибутики, а также предматчевых журналов на трибунах «А» (у ресторана) и «С».

Попасть на арену в 14:00 можно будет через первый, третий и шестой гейты. Вход для маломобильных граждан и детей с колясками будет осуществляться через левый крайний вход первого, третьего и шестого гейтов. Кассы у третьего гейта будут работать с 11:00 до 16:00, а у шестого – с 14:00 до 16:00.

Стоимость билетов от 250 до 500 рублей. VIP - 2000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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