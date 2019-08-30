2019-08-30T17:06:19+03:00
Общество

На улице Бетанкура возобновили работу пешеходного перехода

Но это лишь на время ремонта надземного перехода
Валерия ГРОМОВА
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На улице Бетанкура в Нижнем Новгороде возобновилась работа наземного пешеходного перехода. Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», на участке заработал светофор.

Напомним, сейчас специалисты работают над конструктивами надземного перехода, в том числе над условиями подъема детских колясок и механизма для маломобильных граждан. По словам директора департамента транспорта Нижнего Новгорода Елены Лекомцевой, регулируемый наземный переход было решено восстановить из-за того, что многие продолжают перебегать дорогу в неположенном месте.

- Мы не можем оставлять это без внимания. Поэтому на время пока не созданы все условия для того, чтобы людям было удобно пользоваться надземным переходом, принято решение вернуть регулируемый наземный переход, - подчеркнула Лекомцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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