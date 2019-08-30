Жители Нижнего Новгорода и Арзамаса чаще всего жалуются в соцсетях
В течение августа 2019 года органами исполнительной власти Нижегородской области было отработано 1690 сообщений в социальных сетях. Об этом свидетельствуют данные ситуационного центра регионального проекта «Инцидент-менеджмент».
Согласно информации, большая часть сообщений – запросов, вопросов и проблем – приходила из групп и сообществ социальной сети «ВКонтакте». Их количество составило 90% от общего числа сообщений. Чаще всего подписчики групп спрашивали про состояние и ремонт дорог, благоустройство дворов, темы ЖКХ – состояние домового имущества, вопросы теплоснабжения и отопления, темы реформы ТКО – несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок, и общественный транспорт – его маршруты и графики движения.
Больше всего вопросов поступало от жителей Нижнего Новгорода и города Арзамаса, а также Арзамасского района. В топ-5 по количеству обращений вошли также Дзержинск, Кстовский район и городской округ Выкса.
ИСТОЧНИК KP.RU