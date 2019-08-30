Автодорогу Лысково – Княгинино отремонтируют до конца октября

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-30T16:00:58+03:00

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Ремонт наиболее аварийных участков на автодороге Лысково – Княгинино начнется уже в этом году, а не в 2020, как планировалось ранее. Объект уже включили в программу ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Контракт с подрядчиком планируется заключить в сентябре. А до 31 октября дорожники должны будут отремонтировать четыре участка общей протяженностью 6,3 километра. Гарантия на работы – пять лет.

- Вся протяженность дороги Лысково-Княгинино – около 22 километров. Ремонт еще одного участка выполним в следующем году, а остальное - в 2021, - уточник начальник отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО «ГУАД» Илья Курапов.

Ранее мы сообщали, что объем ремонтной кампании, которая проводится в Нижегородской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», увеличен до 763 километров. Так, до конца сентября будут отремонтированы еще шесть участков, три из которых находятся в Нижнем Новгороде, один – в Дзержинске и еще два – в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU