Игровой комплекс открыли на улице Сурикова в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-30T14:27:48+03:00

Теперь там есть спортивная и игровая зоны

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На улице Сурикова в Нижнем Новгороде состоялось открытие нового игрового комплекса. Работы по его созданию велись в рамках программы «Формирования комфортной городской среды» и партийного проекта «Городская среда», сообщили в пресс-службе НРО «Единая Россиия».

В торжественном мероприятии принял участие депутат Госдумы Денис Москвин. Он пообещал, что программа по благоустройству территорий в приволжской столице обязательно продолжится.

Игровой комплекс обошелся почти в 20 миллионов рублей. Он занимает территорию в 700 квадратных метров и поделен на несколько зон: спортивную, где установлены тренажеры и площадки для игр, и зеленую, где стоят лавочки и шахматные столики. Занятия по душе там найдут нижегородцы любых возрастов: от детей до пенсионеров.

- Такого игрового комплекса нет нигде в городе, и сегодня он пользуется невероятным спросом. Территория большая, красивая, современная и многофункциональная: здесь можно и в футбол, и в шахматы сыграть, заняться воркаутом или кроссфитом, а также просто отдохнуть, пока дети играют на детских площадках, - резюмировал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

ИСТОЧНИК KP.RU