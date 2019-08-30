Похолодание до -3 градусов надвигается на Нижегородскую область
Ночью и утром 31 августа 2019 года в Нижегородской области ожидаются заморозки и похолодание до -3 градусов. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Так, температура опустится до -1 градуса, а на поверхности почвы – до -3.
В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах сельского хозяйства: могут погибнуть растения и рассада. Спасатели рекомендуют нижегородцам не оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы и затопленные печи.
Напомним, в эти выходные в Нижнем Новгороде ожидается небольшое потепление. Воздух прогреется до +21 градуса, а дождей не прогнозируется. В течение всей следующей недели синоптики обещают тепло до +24, солнце и ясное небо. Ветер будет дуть с юго-запада или запада.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области: 8 (831) 439-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU