Три модельных библиотеки появятся в Нижегородской области в этом году

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-30T12:51:05+03:00

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Три модельные библиотеки заработают в Нижегородской области в 2019 году в рамках национального проекта «Культура». Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба облправительства.

Федеральные средства на эти цели были выделены 12 регионам России, в том числе 20 миллионов для Нижегородской области. Так, до конца года в Гагине, Выксе и Дзержинске будут открыты модельные муниципальные библиотеки. А в 2020 году из бюджета Российской Федерации будут выделены еще деньги на создание таких центров в Пильнинском, Решетинской и Катунской библиотеках.

По словам Глеба Никитина, в наше время библиотеки становятся общественными центрами, которые используются не только для чтения книг, но и для проведения культурных мероприятий.

- Уверен, что создание модельных библиотек послужит достижению одной из целей реализации нацпроекта «Культура» - увеличения к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15%, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU