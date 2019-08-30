Доработанную концепцию благоустройства Большой Покровской улицы планируется представить в сентябре

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-30T11:59:48+03:00

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Доработанная концепция благоустройства Большой Покровской улицы будет вынесена на суд общественности. Публичные слушания планируется провести в сентябре 2019 года, сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с жителями Нижегородского района 28 августа.

Жители Покровки посетовали, что первый этап благоустройства главной пешеходной улицы города с ними не обсуждался. Аналогичная история происходит и со вторым этапом работ.

- По имеющейся информации, работы по благоустройству продолжаются. И, несмотря на то, что обещали нас привлекать, мы ничего не знали о возобновлении работ, - пожаловалась местная жительница.

Мэр ответил, что это не совсем так. По его словам, самым серьезным минусом первой концепции было отсутствие обсуждения ее с нижегородцами.

- Сейчас началась новая работа по доработке концепции. И в сентябре обязательно проведем публичные слушания с жителями, чтобы они смогли высказать свои замечания и предложения, - заявил журналистам Владимир Панов. - Возможно, к этому времени уже будут какие-то наработки, которые позволят принять окончательное решение. Сейчас мы делаем все, чтобы подготовиться к продолжению благоустройства Большой Покровской в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU