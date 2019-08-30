Тело пенсионерки обнаружено в сгоревшей квартире в Дзержинске

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-30T10:49:40+03:00

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Около 14:00 в четверг, 29 августа 2019 года, на Молодежной улице в Дзержинске загорелась квартира на первом этаже жилого дома. Прибывшие на место спасатели обнаружили черный густой дым из окна и задымление в подъезде.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, из здания были спасены 11 человек, в том числе трое детей. Помимо этого, по лестничным маршам пришлось эвакуировать еще десять жителей.

На месте пожара было найдено тело хозяйки квартиры – женщины 1958 года рождения. Причиной случившегося спасатели назвали нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Огонь повредил имущество на площади 15 квадратных метров.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 23 человека личного состава и семь единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU