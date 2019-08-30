Лучшие врачи Нижегородской области получили награды народной медицинской премии

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-30T11:47:21+03:00

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В четверг, 29 августа, в Нижнем Новгороде прошла VII торжественная церемония награждения победителей «Первой Народной Медицинской Премии». Мероприятие, которое открыл губернатор Глеб Никитин, состоялось в Театре юного зрителя.

- Наша медицина продолжает жить и развиваться. Проводятся сложнейшие операции, совершаются по сути чудеса. Профессионализм наших врачей помогает спасти совершенно конкретные человеческие жизни, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что вся работа держится на профессионалах, добавив, что совершенствование системы здравоохранения – одна из важнейших задач в Нижегородской области.

- Мы намерены максимально использовать все возможности национального проекта «Здравоохранение», рассчитанного на 6 лет, - заявил Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Лучшими врачами в 2019 году, по мнению пациентов, стали: терапевт Алексей Маклов, отоларинголог Нина Кленова, офтальмолог Ольга Деревянкина, педиатр Светлана Надельман, гинеколог Сергей Нефедов, хирург Александр Шахов, онколог Наталия Уварова, инфекционист Елена Миронова, невролог Екатерина Паркаева и нейрохирург Сергей Рогожкин.

А победителем в номинации «Народный рейтинг медицинских учреждений» стала нижегородская городская больница № 39.

ИСТОЧНИК KP.RU