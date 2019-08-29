2019-08-29T17:28:29+03:00
Общество

Новое удаленное окно МФЦ для бизнеса открылось в Нижнем Новгороде

Центр оказания услуг начал работу в рамках нацпроекта
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде состоялось открытие Центра оказания услуг для бизнеса на улице Керченской. Он работает как удаленное рабочее окно МФЦ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напоминаем, что в прошлом году на Рождественской открылся специализированный многофункциональный центр - МФЦ для бизнеса. Там оказывают услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по развитию предпринимательской деятельности, в частности открытие дела, лицензирование и строительство. Сегодня там работают учебный класс для сотрудников и клиентов, колл-центр, конференц-зал для проведения деловых мероприятий, а также коворкинг-зона.

Жители региона могут обратиться в этот центр по вопросам государственного кадастрового учета, предоставление сведений в едином государственном реестре недвижимости, выдача справки о наличии судимости, выдача российских национальных водительских удостоверений и другие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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