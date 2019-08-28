Автозаводец до смерти забил знакомого кирпичом и спрятал тело в подвале

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-28T14:40:59+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в избиении до смерти знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла в ночь на 7 августа 2019 года в гараже, расположенном в гаражном кооперативе на улице Строкина. Пьяный мужчина обиделся на знакомого, находившегося у него в гостях, и нанес ему несколько ударов кирпичом по голове. От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник спрятал тело погибшего в подвале. Там-то его и обнаружили в результате сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу - об этом ходатайствовал следователь. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU