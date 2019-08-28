2019-08-28T12:33:37+03:00
Происшествия

По делу о поставке некачественного топлива для НПАТ прошли обыски

Некачественное дизельное топливо привело к поломке автобусов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижнем Новгороде продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий при поставке дизельного топлива для муниципального автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Во вторник, 27 августа 2019 года, в жилищах физических лиц и офисах компаний, связанных с мошенничеством, прошли обыски, в ходе которых была изъята документация, необходимая для расследования уголовного дела.

Напомним, само преступление было совершено еще несколько лет назад. В 2016 году МП «Нижегородпассажиравтотранс» заключил с поставщиком договор на приобретение дизельного топлива для нужд пассажирского автотранспорта Нижнего Новгорода. На следующий год представители фирмы-поставщика не исполнили взятые на себя обязательства по поставке дизельного топлива надлежащего качества – вместо него было поставлено топливо, не соответствующее требованиям ГОСТа. В итоге это привело к серьезным поломкам пассажирских автобусов. Таким образом, муниципальному предприятию был причинен ущерб на сумму более 193 миллионов 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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