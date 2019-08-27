Василий Суханов: «Региональные предприниматели вынуждены переходить в наливайки»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-27T17:14:11+03:00

По мнению депутата, чтобы наливаек стало меньше, нужно поддерживать местных производителей

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- Хотелось бы отметить, что наливайки являются некоторого рода свободной нишей, куда могут без каких-либо проблем перейти региональные предприниматели, - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов на заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев» 27 августа.

- Надо констатировать факт, что в сфере оборота продуктов питания у нас произошло значительное сокращение предпринимателей, потому что они абсолютно не могут конкурировать с сетевыми магазинами, - отметил он.

- Одна из мер, которая не лежит на поверхности – максимальная поддержка регионального предпринимательства. Нужно разработать меры регулирования по возрождению и сохранению предпринимательства в сфере оборота продуктов питания. В том числе надо несколько по-новому взглянуть на региональную программу «Покупай Нижегородское». И двигаться в этом направлении, - предложил Суханов.

ИСТОЧНИК KP.RU