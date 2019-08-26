Шесть участков трамвайных путей капитально отремонтированы в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-26T12:17:05+03:00

Глава дептранса отметила, что в 2019 году работы по замене рельсов ведутся активнее

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Шесть участков трамвайных путей удалось капитально отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом глава дептранса Елена Лекомцева сообщили в ходе инспекции работ на трамвайных путях на улице Пушкина.

По ее словам, в этом году работы по замене рельсов ведутся активнее. В порядок приведены пути на улицах Тимирязева, Пушкина, Надежды Сусловой и Игарская. Отремонтированы пути на кривой Сормовского шоссе около остановки «Новое Сормово» и заменены стрелки на узле «Нартова».

Лекомцева также добавила, что в 2019 году в планах капитально отремонтировать трамвайные пути в кольце Мызы, на прямом и кривом участках на Окском съезде, в кривой около троллейбусного депо № 3 и прямой участок на железобетонных шпалах по улице Коминтерна.

- Если останутся дополнительные средства, то они также будут направлены на ремонт путей, - заключила глава дептранса.

ИСТОЧНИК KP.RU