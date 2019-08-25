Досрочное голосование будет организовано для избирателей в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-25T11:51:52+03:00

Проголосовать можно будет с 28 августа по 7 сентября

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Досрочное голосование будет организовано в Нижегородской области с 28 августа по 7 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Воспользоваться этой услугой смогут избиратели, которые в силу различных уважительных причин – отпуск, командировка, состояние здоровья, занятость на учебе, работе или службе – не смогут принять участие в голосовании 8 сентября 2019 года. Досрочное голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий в рабочие дни с 16:00 до 20:00 часов и в выходные дни с 9:00 до 13:00 часов.

Напомним, 8 сентября будут проходить довыборы в городскую думу Нижнего Новгорода по округам №№9, 15, 16, 21 и 24, расположенных в Канавинском, Ленинском и Сормовском районах Нижнего Новгорода. Кроме того, в этот же день пройдет основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов в Арзамасе, Дзержинске, Выксе и Чкаловске.

ИСТОЧНИК KP.RU