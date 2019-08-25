2019-08-25T09:27:29+03:00
Общество

На Мочальном острове почтили память жертв «красного террора»

Богослужение состоялось возле поклонного креста на «Нижегородской Голгофе»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Божественная литургия и панихида по жертвам расстрелов духовенства и мирян во время гражданской войны и по тем, кто пострадал от массовых репрессий в 30-е годы XX века состоялась на Мочальном острове на Волге в субботу, 24 августа 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Богослужение состоялось возле поклонного креста, который был установлен на острове в 2006 году. Возглавил его викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия. На панихиде и литургии молились прихожане нижегородских и борских храмов. Волонтеры епархии помогали в организации богослужения и держали в руках портреты 13 нижегородских мучеников и священномучеников, которые пострадали за свою веру.

- Мы возносим свои молитвы этим новомученикам в земле Русской просиявшим, дабы не повторилось то время, когда восстает брат на брата. Не дай Бог, чтобы повторилось то, что они претерпели. Об этом мы и просим угодников Божиих, - отметил епископ Илия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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