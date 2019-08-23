2019-08-23T16:19:03+03:00
Общество

В Доме бракосочетаний прошел проект «Свадьба - с караваем по ГОСТу»

Молодожены приняли участие в дегустации свадебных караваев
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородском Доме бракосочетания прошла необычная акция «Свадьба - с караваем по ГОСТу». Молодожены, которые оформили свои отношения 23 августа, смогли принять участие в специально приготовленной дегустации и оценить вкус разных караваев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Для главного управления ЗАГС Нижегородской области - это первый опыт проведения подобной акции. Надеемся, что проект «Свадьба – с караваем по ГОСТу» приятно удивил и порадовал сегодняшних молодоженов и гостей Нижегородского Дома бракосочетания. Такие события способствуют укреплению, развитию и формированию общественного мнения в духе лучших семейных традиций и ценностей, а также поддержке нижегородских производителей, - отметила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Все караваи, которые провали молодожены, были приготовлены на нижегородских хлебозаводах, ставшими участниками национальной системы сертификации (НСС). Это всем и известные и любимые компании ОАО «Хлеб», АО «Каравай», АО «Дзержинскхлеб» и АО «Кстовский хлеб».

ИСТОЧНИК KP.RU

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