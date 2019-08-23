В Нижнем Новгороде соберут большой межнациональный хоровод
В субботу, 24 августа, на площади Маркина в Нижнем Новгороде соберется большой межнациональный хоровод. Веселый праздник будет посвящен празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Также в этот день пройдет флешмоб «Вперед Россия», на котором около 70 нижегородцев исполнят зажигательный танец.
Во время праздника будет организовано множество мастер-классов, на которых нижегородцы смогут научиться различным техникам рисования, смогут самостоятельно сделать значок «Российский флаг», а также праздничные открытки, игрушки и броши из пластилина, кукол «Берегиня» и экосумки.
В свою очередь каждый желающий сможет рассказать стихотворение о России и получить памятный сувенир. В ходе мероприятия будет работать «свободный микрофон».
Завершится праздник всеобщим межнациональным хороводом, в котором примут участие представители армянской общины, чувашской национально-культурной автономии, цыганского культурного центра, сообщества белорусской культуры, еврейской, татарской и азербайджанской автономии.
ИСТОЧНИК KP.RU